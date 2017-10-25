Распродажа Вологды: какие здания продают в городе

Наталья Рюмина

Администрация Вологды выставила на торги 3 тысячи квадратных метров различных помещений. В этот список входят подвалы в жилых домах, объекты культурного наследия, «недострой» на улице Конева, пионерлагерь «Дружба» и Красные казармы.

В 2017 году от продажи 22 объектов бюджет Вологды получил 60 млн. рублей.

«Здания в центре города – это наиболее ликвидные предложения для предпринимателей. Администрация города вносит в программу приватизации привлекательные объекты: помещения и здания, в том числе с земельными участками. Во многих приватизированных объектах сейчас работают организации. На Мира, 6 и 9 – магазины и рестораны, на Пушкинской, 18 – студия красоты, газета и кондитерская, а в доме на Марии Ульяновой, 14, открыто новое кафе», - сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Без обременений

Некоторые здания, являющиеся объектами культурного наследия, продают с нарушениями - без обременений. Так, с молотка должен уйти подвал и два этажа дома № 14 на улице Мира (магазин "Источник"), который носит статус объекта культурного наследия. Почему-то в выписке ЕГРН по этому зданию не зарегистрированы ни ограничения прав, ни обременения - дом XVIII века продают как обычное здание всего за 11 млн рублей.

Почему Комитет по охране культурного наследия закрывает глаза на это нарушение, непонятно.

Примечательно, что ранее (последний аукцион был в сентябре) здание продавали за 39 млн рублей, но в октябре 2017 года цену внезапно снизили более чем в 3 раза. Кроме того, в предыдущих аукционах на продажу выставлялась площадь 788 кв.м., а сейчас - 718,5 кв.м. Как поясняется в аукционной документации, часть помещений, а именно 69,7 кв. м., передаются по договору аренды.

Интересно, что здание бывшей столовой ВоГУ на улице Ленина, 15б, площадь которого лишь в 1,8 раз больше (1332 кв.м.), продают за 24,9 млн рублей.

Добавим, что город продает и магазин "Источник", который работает в этом здании несколько десятков лет. Акции ОАО выставлены за 2,2 млн рублей.

Мира, 14. Фото vologda.4geo.ru

«Так получается, что в Вологде после продажи объекта культурного наследия его судьба полностью зависит от собственника: если покупатель понимает ценность здания, как, например, Герман Якимов, то можно надеяться на реставрацию. Если будущего собственника интересует только кусок земли под застройку, - ждите пожаров, как случилось с «домом со штуравлами» на Пречистенской наб, 18, или новоделов под видом реставрации. К сожалению, власти почти не контролируют выполнение обременений, указанных в договоре», - комментирует продажи координатор градозащитного движения «Настоящая Вологда» Елена Смиренникова.

На улице Мира продается также дом № 20, являющийся объектом культурного наследия федерального значения. Его стоимость почти 8 млн рублей. В документации этого дома указаны охранные обязательства. Ранее, в 2016 году, его продавали за 26,7 млн рублей.

Кроме того, администрация города уже не первый раз пытается выставить на торги здание на улице Орлова 4Б с земельным участком. В единой кадастровой системе на этом участке стоит только водонапорная башня. В апреле этого года, генеральный директор «Кондитерской фабрики» Раиса Иванова предложила разместить в водонапорной башне музей сладостей. Только для этого, по ее мнению, к башне надо приделать стеклянный лифт. Однако в комитете по охране объектов культурного наследия области сказали, что лифт будет резко диссонировать с окружающей исторической застройкой, и проект не одобрили.

Пока водонапорную башню никто покупать не хочет, так же, как и Красные казармы на улице Чернышевского, на которые в три раза упала цена (до 7,8 млн рублей), и бывший детский лагерь «Дружба» в Вологодском районе, который передали на баланс городского бюджета и теперь продают всего за 6 млн рублей.

Культура и образование

На торги уже давно выставлено и недостроенное трехэтажное кирпичное здание учебно- лабораторного корпуса на улице Конева, 19, в котором хотели открыть молодежный культурный центр. Последний раз, в августе, его пытались продать за 99,8 млн рублей.

Конева, 19.

Кроме того, продается бывшая столовая ВоГУ на Ленина 15б. Сейчас здание пустует. Как нам удалось узнать из собственных источников, университет перестал использовать его под столовую, поскольку администрация города просила за аренду примерно в полтора раза больше денег, чем составляла выручка столовой. При этом для столовой хватало половины здания, однако сдавать его по частям не хотели.

«Начальная цена здания составляет порядка 24,9 млн рублей. Проведение открытого аукциона запланировано на 27 октября, – рассказала главный специалист по организации и проведению торгов департамента имущественных отношений Ирина Осовская. – Пакет документов небольшой».

Всего администрация Вологды выставила на торги 35 зданий и помещений, которые вошли в план приватизации муниципального имущества. Цену приватизации утверждают депутаты на сессии Думы.