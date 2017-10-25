Прокуратура отправила на доработку два законопроекта депутатов вологодского ЗСО
Прокуратура Вологодской области отправила на доработку два законопроекта, предложенных депутатами регионального Законодательного собрания, поскольку они не соответствовали требованиям законодательства.
Так, парламентарии предложили закрепить за гражданами, которые имеют трех и более детей, возможность самостоятельно формировать земельные участки, которые им предоставило государство в соответствии с законом «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на территории Вологодской области».
«Между тем действующим законодательством установлено, что гражданам Российской Федерации, имеющим трех и более детей, гарантируется предоставление земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет в установленном законом порядке, и на них не может быть возложена обязанность обеспечить за свой счет выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ», - поясняют в прокуратуре области.
Другой проект предусматривал возможность наделения органов местного самоуправления городов области отдельными государственными полномочиями по жилищному надзору и лицензионному контролю.
«Однако изучение проекта закона показало, что его норма, предполагающая наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по государственному жилищному надзору, является противозаконной, поскольку не соответствует требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации. С учетом замечаний прокуратуры и мнения иных лиц, принявших участие в обсуждении законопроектов, оба они направлены для дальнейшей доработки. Взаимодействие прокуратуры области с высшим органом законодательной (представительной) власти области будет продолжено», - заключили в прокуратуре.