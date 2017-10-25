В Вологодском районе открыли современную животноводческую ферму на 800 коров

В деревне Гончарка Вологодского района сегодня запустили в эксплуатацию первую очередь современного животноводческого комплекса ОАО «Заря»: коровник на 800 голов, доильно-молочный блок и родильное отделение.

- При таком большом количестве скота работать здесь будут всего 28 человек! Это одно из преимуществ роботизированного доения - инновационной технологии, которая всё больше и больше применяется в наших хозяйствах, - отметил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Также на предприятии будет организован учебный полигон для студентов ВГМХА. Проектная мощность фермы после окончательного ввода, который запланирован на 2020 год, – 11 200 тонн молока в год, а общая стоимость проекта – почти 1 млрд. рублей. Через три года в Гончарке планируют возвести целую систему зданий и сооружений: здесь будут расположены коровники, кормоцех, силосные траншеи, санпропускник и даже особое место для молодняка – так называемая «телячья деревня».

- Я уверен, что этот животноводческий комплекс позволит выйти на новые рубежи производства молока для наших перерабатывающих предприятий, - отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на торжественной церемонии открытия первой очереди. - Несмотря на кризис в экономике, тяжелые погодные условия, предприятие «Заря» продолжает развиваться. Вы большие молодцы. Те, кто инвестирует в столь непростое время, всегда выигрывает и становится конкурентоспособным на внутреннем и внешнем рынках.

«Заря» является лидером Вологодского района по производству молока и уверенно демонстрирует положительную динамику по всем показателям. По итогам 9 месяцев надои коров на предприятии составляют более 6 000 кг. при среднеобластном показателе в 5 230 кг, сообщает пресс-служба главы региона.

Отметим, что открытие нового сельхозпредприятия состоялось в рамках Молочного форума, который начался в Вологде сегодня. Для обсуждения вопросов развития молочной отрасли в областную столицу приехали ведущие современные ученые, руководители аграрных предприятий и молочного бизнеса, а также представители профильных государственных структур и общественных институтов, производители специализированной техники и оборудования. Всего более 500 участников из 15 регионов России и 5 зарубежных стран.