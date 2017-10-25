Цена "Дружбы": детский лагерь в Вологодском районе продают за 6 млн рублей

Стоимость бывшего детского лагеря "Дружба" в Вологодском районе снизили до 6 437 700 рублей - в эту сумму входят и огромные здания, и земельный участок. Это десять зданий корпусов лагеря, здания котельной, сушилки, пожарного депо, водонапорной башни, канализационные, водопроводные и тепловые сети, артезианская скважина и земельный участок площадью 196 кв.м.

Аукцион по продаже "Дружбы" пройдет 27 октября.

Напомним, администрация Вологды выставила комплекс детского лагеря в еловом бору на берегу реки Комелы на продажу в 2016 году, пояснив, что денег на его восстановление и содержание нет. Тогда он оценивался в 25 млн рублей.

«Дружба» была построена в середине 80-х годов. Долгое время лагерь находился на балансе области. В 2012 году планировалось потратить 160 миллионов рублей на модернизацию лагеря, но на следующий год он перешел на баланс города.

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