В Бабаевском районе ищут родственников погибшего во время Великой Отечественной войны солдата

25.10.2017 [Общество]

В Бабаевском районе ищут родственников солдата Андрея Скворцова, погибшего во время Великой Отечественной войны. Его останки были найдены вологодскими поисковиками осенью 2012 года в урочище Малиновка Тосненского района Ленинградской области.

«Медальон наполовину сгнил, что осложнило его расшифровку. В сентябре 2017 года медальон удалось расшифровать. Воином оказался уроженец нашей области Скворцов Андрей Александрович, 1901 г.р., из Борисово – Судского района, с. Третьяковское. Призывался Ермаковским РВК, Красноярского Края. Жена Скворцова Пелагея Васильевна, Красноярский край, Шушенский район, Дубенск», - сообщается на сайте администрации Бабаевского района.

Любую имеющуюся информацию можно сообщить по телефону (81743) 2-23-17 в отдел по организационной работе администрации Бабаевского муниципального района.

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