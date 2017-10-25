Житель Вытегорского района на охоте случайно застрелил приятеля

25.10.2017 [Происшествия]

В Вытегорском районе охотник по ошибке застрелил своего приятеля. Трагедия произошла накануне, 24 октября, на территории частного охотничьего хозяйства.

Трое местных жителей отправились на охоту с карабинами, при себе у них были охотничьи билеты и разрешения на добычу боровой дичи.

Охотясь, мужчины заметили лося. Один из мужчин выстрелил, а второй, услышав шум и заметив движение, произвел прицельный выстрел по неясно видимой цели. Лишь приблизившись, он увидел своего товарища с огнестрельным ранением, от которого тот позднее скончался на месте происшествия.

Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают следователи, сообщает сайт областного правительства.

- Факты свидетельствуют о том, что мы имеем дело еще с одним трагическим случаем браконьерства. Охотники отправились в лес с нарезным оружием для охоты на боровую дичь. Законодательно это не запрещено, однако нужно понимать, что традиционно птицу добывают с помощью гладкоствольного оружия, карабины же используют для охоты на крупного зверя. В данном случае разрешения на добычу лося у охотников не было. Скорее всего, в данном случае жажда добычи оказалась сильнее соблюдения охотничьей этики и требований техники безопасности, поскольку стреляли по неясно видимой цели, охотясь группой без использования сигнальных жилетов, не зная, где находятся остальные, - прокомментировал ситуацию заместитель губернатора Михаил Глазков.

По его словам, этот несчастный случай в очередной раз наводит на размышления о целесообразности возврата к сдаче охотничьего минимума и прохождению кандидатского стажа для получения охотничьего билета.

За последние пять лет в Вологодской области из-за грубейших нарушений правил охоты и пренебрежительного отношения к соблюдению правил техники безопасности при обращении с оружием погибло пять человек, четверо были ранены.

Тэги: охота, несчастный случай
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