Вологодская область получит в 2017 году 435 млн рублей от «Газпрома» на восстановление дорог

«Газпром инвест» перечислит 435 млн рублей в дорожный фонд Вологодской области на восстановление региональных дорог. Финансирование в рамках заключенного соглашения будет произведено до конца этого года, сами же работы по ремонту дорожного полотна пройдут в 2018 году, сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, речь идет о восстановлении региональных и муниципальных дорог, пострадавших от движения большегрузов при строительстве газопроводов.

- Эти денежные средства распределяются по тем районам, через которые проходит сеть магистральных газопроводов, и направлены на восстановление ущерба, который причиняется нашим региональным дорогам в процессе проведения этих мероприятий. Это Нюксенский район, Междуреченский, Тотемский, Сокольский, Грязовецкий районы. Информация по дорогам, которые будут отремонтированы в рамках этой программы, передана муниципальным властям, - рассказал заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

На эти средства планируют отремонтировать следующие участки дорог: Нюксеница – Лесютино –Пожарище, Костылево – Тарнога – а/д Тотьма-Великий Устюг, Сокол – Обросово, Пятино – Камское, Борщовка – Большая, Петрилово – Фоминское, подъезд к п. Туровец, Фоминское – Успенье, подъезд к п. Красный Бор, Коровинское – Сергеево, Тотьма – Середская, Тотьма – Матвеево, Илейкино – Шуйское, Святогорье – Гаврилково, Илейкино – Минькино, подъезд к деревне Святогорье, Юбилейный – Топориха-а/д.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2017 году газовики выделят на восстановление дорог 320 млн рублей, получается, что с августа эта сумма увеличилась более чем на 100 млн рублей.