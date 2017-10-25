На станции Вологда двое школьников выкладывали на рельсы перед поездом автомобильные покрышки

25.10.2017 [Происшествия]

В Вологде привлекут к административной ответственности родителей двух школьников, которые развлекались, выкладывая на рельсы перед едущим поездом автопокрышки.

В дежурную часть Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от дежурной по станции Вологда-1. Женщина рассказала, что в районе южной горловины станции дети накладывают на пути перед близко идущим поездом посторонние предметы в виде автомобильных шин. Инспекторы по делам несовершеннолетних Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте выехали на место и обнаружили вблизи железной дороги двух мальчиков,  8 и 9 лет.

- Дети находились без контроля родителей в опасном для жизни и здоровья месте, в непосредственной близости от железнодорожного полотна. Несовершеннолетние переданы родителям. В отношении родителей составлены административные материалы по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), - сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

Тэги: детские шалости
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