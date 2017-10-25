На станции Вологда двое школьников выкладывали на рельсы перед поездом автомобильные покрышки

В Вологде привлекут к административной ответственности родителей двух школьников, которые развлекались, выкладывая на рельсы перед едущим поездом автопокрышки.

В дежурную часть Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение от дежурной по станции Вологда-1. Женщина рассказала, что в районе южной горловины станции дети накладывают на пути перед близко идущим поездом посторонние предметы в виде автомобильных шин. Инспекторы по делам несовершеннолетних Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте выехали на место и обнаружили вблизи железной дороги двух мальчиков, 8 и 9 лет.