Пьяный никольчанин изрубил топором машину директора школы на глазах у детей

В Никольском районе пьяный мужчина на глазах у детей изрубил топором стоящую возле школы машину директора. Инцидент произошел в поселке Дуниловский.

- По данным следствия, около полудня 13 октября 2017 года, во время уроков, рядом с одной из школ Никольского района 54-летний нетрезвый местный житель подошел к автомашине директора школы и, будучи недоволен его решением об увольнении из образовательного учреждения его супруги, нанес множество ударов по автомашине топором, повредив чужое имущество. Он также ходил с топором у школы, вынудив учеников и учителей прятаться в учреждении, - сообщили Newsvo в региональном управлении следственного комитета.