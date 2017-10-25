Пьяный никольчанин изрубил топором машину директора школы на глазах у детей

25.10.2017 [Происшествия]

В Никольском районе пьяный мужчина на глазах у детей изрубил топором стоящую возле школы машину директора. Инцидент произошел в поселке Дуниловский.

- По данным следствия, около полудня 13 октября 2017 года, во время уроков, рядом с одной из школ Никольского района 54-летний нетрезвый местный житель подошел к автомашине директора школы и, будучи недоволен его решением об увольнении из образовательного учреждения его супруги, нанес множество ударов по автомашине топором, повредив чужое имущество. Он также ходил с топором у школы, вынудив учеников и учителей прятаться в учреждении, - сообщили Newsvo  в региональном управлении следственного комитета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное уничтожение чужого имущества»  и «Хулиганство». По инициативе Никольского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Вологодской области материалы дела переданы в его производство.

Расследование дела продолжается.

Тэги: школы, хулиганство
Фото ОМВД по Никольскому району
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