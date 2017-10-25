Пьяный никольчанин изрубил топором машину директора школы на глазах у детей
В Никольском районе пьяный мужчина на глазах у детей изрубил топором стоящую возле школы машину директора. Инцидент произошел в поселке Дуниловский.
- По данным следствия, около полудня 13 октября 2017 года, во время уроков, рядом с одной из школ Никольского района 54-летний нетрезвый местный житель подошел к автомашине директора школы и, будучи недоволен его решением об увольнении из образовательного учреждения его супруги, нанес множество ударов по автомашине топором, повредив чужое имущество. Он также ходил с топором у школы, вынудив учеников и учителей прятаться в учреждении, - сообщили Newsvo в региональном управлении следственного комитета.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное уничтожение чужого имущества» и «Хулиганство». По инициативе Никольского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Вологодской области материалы дела переданы в его производство.
Расследование дела продолжается.