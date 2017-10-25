На реке Ковжа в Белозерском и Вашкинском районах обнаружили нефтяное пятно

25.10.2017 [Происшествия]
На реке Ковжа в Белозерском и Вашкинском районах обнаружили нефтяное пятно

Команда теплохода «Вайгач» накануне утром обнаружила на 799-м километре Волго-Балтийского водного пути в Белозерском районе масляное пятно. Обстановочный теплоход «Беркут», выехавший на место, установил, что его шлейф достигает 20 километров.

«Скорее всего, был несанкционированный сброс подсланевых нефтесодержащих вод с проходящих судов. В день там проходит до 80 судов. За границей, когда теплоход выходит в рейс, в топливо добавляют специальные присадки-метки, у нас такого нет, поэтому установить виновника очень сложно. Экологический ущерб, конечно, нанесен, но на сегодняшний день пятно разошлось. Информация сообщена в МЧС Вологодской области», — рассказал официальному  сайту Череповца начальник череповецкого района водных путей и судоходства ГБУ «Волго-Балт» Анатолий Юдин.

В пресс-службе областного УМЧС Newsvo рассказали, что сообщение о пятне к ним действительно поступало, и было передано в региональное управление Росприроднадзора.

- По Вашкинскому району к нам накануне поступала информация о пятне на водоеме, по Белозерскому пока ничего не было. В любом случае, по таким фактам проводится проверка, составляются запросы, если удастся установить собственника, он будет привлечен к ответственности, - рассказал Newsvo руководитель управления Росприроднадзора в Вологодской области Павел Соколов.

 

Тэги: нефть, Экология
Фото Николая Югалова из соцсети ВКонтакте
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