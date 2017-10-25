Администрация Вологды пыталась закупить компьютеры с нарушением закона о госзакупках

Госконтракт администрации на поставку системных блоков и комплектующих для компьютера признала незаконным антимонопольная служба. В УФАС обратилось с жалобой руководство ООО «Компьютеры на Комсомольской».

«Заявитель обжаловал положения документации при проведении электронного аукциона № 0130300032617000121 на поставку системных блоков и комплектующих для компьютера, противоречащую Федеральному закону от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»», - сообщают в ФАС.

По мнению представителей компании, написавшей заявление в антимонопольную службу, характеристики корпуса системного блока в документации закупки администрации города описаны так, что под них подходит только конкретный производитель – PowerCool. Кроме того, по мнению компании, такие требования к корпусу не влияют на производительность компьютеров, а значит, являются необоснованными.

Администрация города в свою очередь пояснила в УФАС, что при формировании документации были указаны все необходимые показатели, которые необходимы им при закупке системных блоков и их дальнейшего использования. Однако на заседании комиссии УФАС представители администрации не смогли представить доказательства, что таким требованиям к корпусу компьютера могут соответствовать изделия двух и более производителей.

В итоге УФАС встала на сторону коммерческой фирмы, сославшись на 33 статью закона о контрактной системе, где, в частности, сказано, что при описании объекта закупки заказчик должен руководствоваться правилом о том, что описание объекта закупки должно носить объективный характер.

После првоерки документов аукциона нашлись и другие недочеты в работе конкурсной комиссии. В одной из заявок на участие в конкурсе не было указано наличие одного из показателей, которые были описаны в документации. Тем не менее, заявка была допущена до аукциона.