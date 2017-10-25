Городские власти заявили, что родители сами решили собрать деньги на окно в детсаду № 1 в Вологде

Требуют или нет замены окно в детском саду "Карамель" в Вологде? В этом вопросе пытался разобраться блогер Сергей Городишенин, к которому обратились родители, чьи дети посещают этот детский сад. Напомним. с них стали собирать по 700 рублей. Однако из ответа управления образования, которое получил Сергей, следует, что с просьбой заменить окно руководство садика к ним не обращалось и что это инициатива самих родителей.

Ситуация в детском саду №1, как под копирку, повторяет аналогичные случаи в других детских садах Вологды: никаких обращений властям ни от руководства детсада, ни от самих родителей с просьбой выделить деньги на замену окна не поступало. Родители сами инициировали сбор, так как считают, что конструкция может развалиться в любой момент. Только вот проблема, как обычно, в том, что это было решением нескольких человек, которые не спрашивали у других родителей, готовы ли они скинуться по 700 рублей.

- Мамы детей собираются скидываться по 700 рублей, чтобы установить пластиковое окно в садике. Детки, там маленькие от 3 до 4 лет ходят в группу, в которой окна держатся на скотче. Но родители многие боятся, что если не заплатят, то к их ребенку будут плохо относится, шпынять, - написал о ситуации Сергей Городишенин.

Не все родители могут сдать такую сумму на новое пластиковое окно.

В ответе, который Сергей получил от управления образования Вологды, говорится, что заведующая садиком с инициативой замены окна к ним не обращалась и заявку на выполнение таких работ не подавала. По ее словам, окно в рабочем состоянии. Кроме того, в детском саду уже заменены 6 оконных блоков (два - по договору дарения, два – на добровольные пожертвования, два - за счет платной деятельности детского сада). В этом году на бюджетные средства в садике также заменили пол в группе.

Возникает вопрос: если окно в рабочем состоянии, то зачем собирать деньги на его замену, а если его нужно менять, то почему ни родители, ни руководство детсала не обратились в управление образования?

- Из вышеперечисленного я понял то, что некоторые родители сами стали инициаторами решения по замене окон. Но я не понимаю одного: зачем родители тратят свои собственные средства на замену окон? Если они, окна, не пригодны для использования, это можно сделать просто - составить заявку на на ремонт и замену, и деньги будут выделены. Но факт непригодности окон опровергает заведующая детского сада. Опять же тогда, зачем что-то менять? Я напомню, что ситуация эта возникла не на пустом месте, а от одной мамы, для которой эти деньги являются немаленькими. Вывод: Нужны новые окна, так как износились старые, говорите заведующей и включайте в заявку на ремонт. Так же решайте и другие вопросы по текущим ремонтам. Государство может обеспечить. Не будьте: #яжемать и давайте соберём на новый пылесос. Родительские собрания для того и нужны, чтобы поднимать вопросы и направлять заведующей. Зачем придумывать велосипед и заниматься собиранием своего рода оброка, - справедливо отмечает Сергей Городишенин.

Напомним, что по вопросам поборов в детсадах и школах можно также обращаться в приемную управления образования Вологды по телефону 72-02-42.