Управление по эксплуатации зданий в Вологде закупает на бюджетные деньги еженедельники по 885 рублей

25.10.2017 [Общество]

Бюджетное учреждение Вологодской области «Управление по эксплуатации зданий» готово потратить 445 825 рублей и средств областного бюджета на покупку планингов и ежедневников.

Листы серого и бордового цвета, блинтовое тиснение, овсет высокой степени белизны должны помочь управлению планировать рабочее время. В техзадании на сайте комитета государственного заказа Вологодской области сказано, что управлению требуется 170 планингов и 425 ежедневников. Средняя стоимость планинга (ред. - горизонтальный еженедельник) – 885 рублей, ежедневника – 695 рублей.

Такая цена блокнотов объясняется требованиями к их виду. Так, в управлении хотят получить планинги винного или вино-бордового цвета в твердой обложке с вставками из синтетической кожи на полиуретановой основе и страницами двух цветов – серого и бордового. На планинге должно быть напечатано изображение способом блинтового тиснения с использованием металлизированной фольги.

Такого же цвета должны быть и 425 ежедневников, которые, кроме всего прочего, в обязательном порядке должны содержать индивидуальный форзац с картами России и Европы.

Назначение закупки - «для планирования переговоров, деловых встреч и других мероприятий, помощь в планировании рабочего времени».

Тэги: госзакупки, бюджет
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