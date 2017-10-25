В Вологде демонтируют "зебру" вблизи магазина на Окружном шоссе, 11а

В Вологде демонтируют пешеходный переход вблизи торгового центра на Окружном шоссе, 11а.

Такое решение принято городской администрацией, чтобы обеспечить безопасность пешеходов: на этом участке шоссе организовано четырехполосное движение, кроме того, рядом с переходом дорога уходит вправо.

Демонтаж объекта обсуждался и с руководством Вологодского подшипникового завода, так как пешеходный переход расположен рядом с транспортной проходной предприятия. Инициатива была поддержана. Планируется, что до конца осени подрядная компания уберет разметку и установит леерные ограждения. леерные ограждения. Со стороны торгового центра появится новый тротуар для удобного прохода к ближайшему светофору, сообщает пресс-служба городской администрации.