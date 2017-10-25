В Вологде демонтируют "зебру" вблизи магазина на Окружном шоссе, 11а

25.10.2017 [Общество]
В Вологде демонтируют "зебру" вблизи магазина на Окружном шоссе, 11а

В Вологде демонтируют пешеходный переход вблизи торгового центра на Окружном шоссе, 11а.

Такое решение принято городской администрацией, чтобы обеспечить безопасность пешеходов: на этом участке шоссе организовано четырехполосное движение, кроме того, рядом с переходом дорога уходит вправо.

Демонтаж объекта обсуждался и с руководством Вологодского подшипникового завода, так как пешеходный переход расположен рядом с транспортной проходной предприятия. Инициатива была поддержана. Планируется, что до конца осени подрядная компания уберет разметку и установит леерные ограждения. леерные ограждения. Со стороны торгового центра появится новый тротуар для удобного прохода к ближайшему светофору, сообщает пресс-служба городской администрации.

Тэги: пешеходные переходы
Фото: скриншот Яндекс-карт
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

На станции Лоста столкнулись тепловоз и грузовой поезд
С 1 января россияне не смогут распоряжаться неразмежеванными земельными участками
Машинист тепловоза, столкнувшегося в Лосте с грузовым поездом, уснул
Замгубернатора Вологодской области Алексей Кожевников уезжает работать в Москву к Алексею Кудрину
Раздельный сбор мусора в Вологде отменили из-за воров
Из бюджета Вологодской области потратят 3,4 млн рублей на покупку двух автомобилей для заксобрания
В Вологде возбудили уголовное дело в отношении медцентра на Первомайской, навязывающего вологжанам кредиты
Три вологодских предприятия вступили в сговор для участия в госзакупках
Череповчанин украл 600 тысяч рублей у знакомой, которая наняла его установить стиральную машину
В Шекснинском районе пятый день ищут утонувшего рыбака
25.10.2017 [Народный репортер]

Куда делись могилы с этого места?

200
0
25.10.2017 [Общество]

Врач Вологодской областной ветеринарной станции за взятки выдавал документы на мясо без его осмотра

1128
1
25.10.2017 [Общество]

Дети из Вологодского района не могут доехать до школы в Майском на автобусе из-за узкой дороги

526
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Бабаевском районе ищут родственников погибшего во время Великой Отечественной войны солдата
Житель Вытегорского района на охоте случайно застрелил приятеля
Вологодская область получит в 2017 году 435 млн рублей от «Газпрома» на восстановление дорог
На станции Вологда двое школьников выкладывали на рельсы перед поездом автомобильные покрышки
Пьяный никольчанин изрубил топором машину директора школы на глазах у детей
На реке Ковжа в Белозерском и Вашкинском районах обнаружили нефтяное пятно
Администрация Вологды пыталась закупить компьютеры с нарушением закона о госзакупках
 
18.10.2017 [Общество]

Полигон в Пасынково: тарифы на вывоз мусора в Вологде снова вырастут

3167
0
25.10.2017 [БлогоVO]

Про дорогу забыли

327
0
25.10.2017 [Обзор Прессы]

В Череповце после установки нового лифта инвалид-колясочник не может выйти из дома

62
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика