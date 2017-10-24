В Шексне жена осужденного попыталась пронести в колонию восемь мобильных телефонов

Сотрудники исправительной колонии №12 в Шексне изъяли у женщины, приехавшей на длительное свидание к одному из осужденных, восемь мобильных телефонов. Жительница Санкт-Петербурга спрятала сотовые в подкладке сумки и попыталась незаметно пронести их на территорию учреждения.

- Обнаруженные телефоны были изъяты. Остается только недоумевать: зачем осужденному, имеющему только два уха, сразу восемь мобильных телефонов?! Конечно, это всего лишь горькая ирония. К сожалению, подобные попытки передачи запрещенных предметов осужденным встречаются довольно часто, - пишет пресс-служба регионального управления ФСИН.



Правоохранителям женщина рассказала, что муж о телефонах не просил и вообще ничего о ее намерениях не знал. В итоге свидание не состоялось, а предприимчивой супруге теперь грозит ответственность за попытку передачи осужденному запрещенных предметов.