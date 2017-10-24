В Шексне жена осужденного попыталась пронести в колонию восемь мобильных телефонов

24.10.2017 [Происшествия]

Сотрудники исправительной колонии №12 в Шексне изъяли у женщины, приехавшей на длительное свидание к одному из осужденных, восемь мобильных телефонов. Жительница Санкт-Петербурга спрятала сотовые в подкладке сумки и попыталась незаметно пронести их на территорию учреждения.

- Обнаруженные телефоны были изъяты. Остается только недоумевать: зачем осужденному, имеющему только два уха, сразу восемь мобильных телефонов?! Конечно, это всего лишь горькая ирония. К сожалению, подобные попытки передачи запрещенных предметов осужденным встречаются довольно часто, - пишет пресс-служба регионального управления ФСИН.
 

Правоохранителям женщина рассказала, что муж о телефонах не просил и вообще ничего о ее намерениях не знал. В итоге свидание не состоялось, а предприимчивой супруге теперь грозит ответственность за попытку передачи осужденному запрещенных предметов.

Тэги: колонии, нарушения
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

На станции Лоста столкнулись тепловоз и грузовой поезд
Машинист тепловоза, столкнувшегося в Лосте с грузовым поездом, уснул
С 1 января россияне не смогут распоряжаться неразмежеванными земельными участками
Замгубернатора Вологодской области Алексей Кожевников уезжает работать в Москву к Алексею Кудрину
Раздельный сбор мусора в Вологде отменили из-за воров
Из бюджета Вологодской области потратят 3,4 млн рублей на покупку двух автомобилей для заксобрания
Три вологодских предприятия вступили в сговор для участия в госзакупках
Полигон в Пасынково: тарифы на вывоз мусора в Вологде снова вырастут
Череповчанин украл 600 тысяч рублей у знакомой, которая наняла его установить стиральную машину
В Белозерском районе из-за непроезжей дороги отменили автобус в Шолу
24.10.2017 [Общество]

В Вологде возбудили уголовное дело в отношении медцентра на Первомайской, навязывающего вологжанам кредиты

1810
1
24.10.2017 [Политика]

Количество чиновников в органах исполнительной власти Вологодской области за год сократилось на тысячу

1336
5
24.10.2017 [Новости компаний]

Момент перезагрузки: в кризис остаются только сильные банки

1223
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Шексне жена осужденного попыталась пронести в колонию восемь мобильных телефонов
Всероссийская акция «Ночь истории» пройдет в Вологде
«Беловские чтения» прошли при поддержке «МегаФона»
В Вологде с 25 октября начинается прием заявок от кандидатов на должность мэра
В Вологодской области появились пункты приема использованных батареек
В Вологде открылись Беловские чтения
В Вологде возбудили уголовное дело в отношении медцентра на Первомайской, навязывающего вологжанам кредиты
 
18.10.2017 [Общество]

Полигон в Пасынково: тарифы на вывоз мусора в Вологде снова вырастут

3066
0
24.10.2017 [БлогоVO]

А не желаете немного исторической мистики?

936
0
24.10.2017 [Обзор Прессы]

Вологодская пенсионерка второй год замерзает в своей квартире

244
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика