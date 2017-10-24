Всероссийская акция «Ночь истории» пройдет в Вологде

В Вологде пройдет Всероссийская акция «Ночь истории». Ее главная тема – столетие Октябрьской революции. Основными площадками акции в регионе станут Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина, Вологодская областная детская библиотека, Вологодская областная специальная библиотека для слепых, Вологодская областная картинная галерея.

Так, 2 ноября в филиале Вологодской областной научной библиотеки на улице Конева,6 в 18:00 пройдет историческая Печа - куча,- сообщает cultinfo.ru.

3 ноября в 11:00 в Вологодской областной детской библиотеке начнется историческое путешествие «Дорогой народного ополчения: Д. М. Пожарский и К. М. Минин», в 14:00 в Вологодской областной специальной библиотеке для слепых состоится культурно-просветительское мероприятие «Назад в СССР». С 14:00 там же можно будет посетить выставку «Необыкновенные истории обыкновенных вещей», а также сделать памятные снимки в фотозоне «Это было недавно, это было давно».

Белозерский областной краеведческий музей совместно с народным театром «Свеча» Белозерского районного центра культуры в этот день проведет театрализованный урок истории «Диалог с историей. Взгляд через столетие».

4 ноября в Вологодской областной картинной галерее пройдет День открытых дверей. http://newsvo.ru/news/110530, в Юго-Западной башне кремля можно будет познакомиться с фотовыставкой, приуроченной к 100-летию Октябрьской революции, и выставкой «Вологодское масло» к 80-летию Вологодской области. В музее «Вологда на рубеже XIX – XX веков» с 10:00 до 17:00 будет работать творческая мастерская «Мост в прошлое», участники которой смогут научиться писать пером, узнать тайны светописи и самостоятельно изготовить поздравление в стиле ретро. В этот же день в Великоустюгском музее-заповеднике пройдет интерактивная программа «Устюжский лабиринт», посвященная 870-летию Великого Устюга и вечер «Ушедшая эпоха в символах и красках».

7 ноября в Юношеском центре ВОУНБ на улице М. Ульяновой, 7 пройдет литературно-исторический энкаунтер «Интеллектом по буржуям». В интерактивной игре примут участие молодежные команды из города Вологды и районов области. Зарегистрировать команду можно до 5 ноября.

С 1 по 30 ноября в Областной универсальной научной библиотеке будет работать выставка «Октябрь 17-го. О прошлом из настоящего. К 100-летию Великой Октябрьской революции»