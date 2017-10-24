«Беловские чтения» прошли при поддержке «МегаФона»

24.10.2017 [Новости компаний]

«МегаФон» вновь выступил телеком-партнером знакового культурного события. Оператор обеспечил онлайн-трансляцию чтений произведений писателя из музея-квартиры В. И. Белова. Мероприятие стало частью Всероссийских Беловских чтений и было приурочено к 85-летию нашего знаменитого земляка.

Литературный марафон «Читаем Белова» стартовал 23 октября в десять утра и длился до 16.00. В качестве чтецов выступили представители городской власти, деятели культуры, студенты и другие вологжане – поклонники творчества Василия Белова. В целом участниками проекта стали около 300 человек.

«Уже не первый год в Вологде день рождения писателя отмечают литературным марафоном. В своих произведениях Белов описывает быт простого крестьянина и делает это с так, что при прочтении всплывают картины собственного детства», – поделился впечатлениями и. о. мэра Вологды Сергей Воропанов.

Благодаря скоростному мобильному интернету от «МегаФона» к онлайн-чтениям смогли присоединиться россияне из разных регионов страны. «Новые технологии помогают объединять единомышленников, невзирая ни на какие расстояния. Сейчас достаточно выйти в интернет, чтобы услышать произведения Белова, насладиться его слогом. В праздничный день каждый поклонник творчества нашего знаменитого земляка мог побывать в его музее-квартире – хотя бы виртуально», – говорит директор Вологодского отделения компании «МегаФон» Константин Гулейков.

Учредителями Беловских чтений являются Администрация города Вологды, Департамент культуры и туризма Вологодской области и Вологодский государственный университет.

Тэги: Мегафон
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