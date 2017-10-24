В Вологде с 25 октября начинается прием заявок от кандидатов на должность мэра

Прием документов от претендентов на пост мэра Вологды будет проводиться с 25 октября по 13 ноября. Такое решение было принято на сессии городской думы.

Специальной комиссии предстоит определить профессиональный уровень претендентов, а также оценить деловые и другие качества. Свое решение комиссия, созданная на паритетных началах городской думой и губернатором области, вынесет 22 ноября.

- 22 ноября состоится заседание конкурсной комиссии, на котором будут отобраны наиболее достойные кандидаты. На очередной сессии, 23 ноября, мы планируем утвердить нового Мэра города Вологды, - цитирует слова главы Вологды Юрия Сапожникова пресс-служба Гордумы.

Сергей Воропанов, в данный момент исполняющий обязанности мэра города, написал на своей странице в соцсети, что получил поддержку губернатора и собирается принять участие в конкурсе.