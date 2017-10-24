В Вологодской области появились пункты приема использованных батареек

24.10.2017 [Общество]

В рамках проекта «Сдай батарейку – спаси ёжика», который разработала Межрегиональная экологическая и благотворительная общественная организация «Зелёный полюс», в районах Вологодской области появились пункты приема использованных батареек.

После сбора батарейки утилизируются. Всего установлен 61 контейнер.

В Вологде контейнеры стоят по следующим адресам:

1. Библиотека №1, ул. Добролюбова д. 31 

   2. Библиотека №2, c. Молочное, ул. Мира д. 7

   3. Библиотека №4, ул. Панкратова  д. 75

   4. Библиотека №10 Центр экологического просвещения ул. Судоремонтная д. 42    

   5. Библиотека №12  Вологда, ул. Текстильщиков д. 21

   6. Библиотека №17, ул. Псковская улица д. 9Б     

   7. Библиотека №18  Вологда, ул. Архангельская д.11

   8. Библиотека №19  Вологда, ул. Ярославская д. 30

   9. Библиотека №21, ул. Гагарина д. 35 

10. Вологодская областная детская библиотека, просп. Советский д. 20

11. Гагарина улица д. 5 в подъезде дома

12. Кидстан  Интерактивный парк профессий ТРЦ “РИО”,  ш. Окружное д. 12  

13. Отдел экологии Департамента городского хозяйства  Администрации города Вологды,  ул. М.Ульяновой д. 15

14. Этнический м-н “Пятое солнце” ТЦ “Пассаж”, ул. Челюскинцев д. 5 3 этаж

Адреса пунктов приема батареек в других районнах области можно найти в группе "Зеленого полюса" ВКонтакте.

Тэги: Экология, батарейки
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

На станции Лоста столкнулись тепловоз и грузовой поезд
Машинист тепловоза, столкнувшегося в Лосте с грузовым поездом, уснул
С 1 января россияне не смогут распоряжаться неразмежеванными земельными участками
Замгубернатора Вологодской области Алексей Кожевников уезжает работать в Москву к Алексею Кудрину
Раздельный сбор мусора в Вологде отменили из-за воров
Из бюджета Вологодской области потратят 3,4 млн рублей на покупку двух автомобилей для заксобрания
Три вологодских предприятия вступили в сговор для участия в госзакупках
Полигон в Пасынково: тарифы на вывоз мусора в Вологде снова вырастут
Череповчанин украл 600 тысяч рублей у знакомой, которая наняла его установить стиральную машину
В Белозерском районе из-за непроезжей дороги отменили автобус в Шолу
23.10.2017 [Экономика]

Из бюджета Вологодской области потратят 3,4 млн рублей на покупку двух автомобилей для заксобрания

4143
11
23.10.2017 [Общество]

В Вологде полицейских, применявших насилие к задержанным, осудили условно

2139
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Шексне жена осужденного попыталась пронести в колонию восемь мобильных телефонов
Всероссийская акция «Ночь истории» пройдет в Вологде
«Беловские чтения» прошли при поддержке «МегаФона»
В Вологде с 25 октября начинается прием заявок от кандидатов на должность мэра
В Вологодской области появились пункты приема использованных батареек
В Вологде открылись Беловские чтения
В Вологде возбудили уголовное дело в отношении медцентра на Первомайской, навязывающего вологжанам кредиты
 
18.10.2017 [Общество]

Полигон в Пасынково: тарифы на вывоз мусора в Вологде снова вырастут

3066
0
24.10.2017 [БлогоVO]

А не желаете немного исторической мистики?

936
0
24.10.2017 [Обзор Прессы]

Вологодская пенсионерка второй год замерзает в своей квартире

244
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика