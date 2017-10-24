В Вологодской области появились пункты приема использованных батареек

В рамках проекта «Сдай батарейку – спаси ёжика», который разработала Межрегиональная экологическая и благотворительная общественная организация «Зелёный полюс», в районах Вологодской области появились пункты приема использованных батареек.

После сбора батарейки утилизируются. Всего установлен 61 контейнер.

В Вологде контейнеры стоят по следующим адресам:

1. Библиотека №1, ул. Добролюбова д. 31

2. Библиотека №2, c. Молочное, ул. Мира д. 7

3. Библиотека №4, ул. Панкратова д. 75

4. Библиотека №10 Центр экологического просвещения ул. Судоремонтная д. 42

5. Библиотека №12 Вологда, ул. Текстильщиков д. 21

6. Библиотека №17, ул. Псковская улица д. 9Б

7. Библиотека №18 Вологда, ул. Архангельская д.11

8. Библиотека №19 Вологда, ул. Ярославская д. 30

9. Библиотека №21, ул. Гагарина д. 35

10. Вологодская областная детская библиотека, просп. Советский д. 20

11. Гагарина улица д. 5 в подъезде дома

12. Кидстан Интерактивный парк профессий ТРЦ “РИО”, ш. Окружное д. 12

13. Отдел экологии Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды, ул. М.Ульяновой д. 15

14. Этнический м-н “Пятое солнце” ТЦ “Пассаж”, ул. Челюскинцев д. 5 3 этаж

Адреса пунктов приема батареек в других районнах области можно найти в группе "Зеленого полюса" ВКонтакте.