В Вологде открылись Беловские чтения

24.10.2017 [Культура]

IV Всероссийские Беловские чтения «Белов. Вологда. Россия», посвященные 85-летию со дня рождения вологодского писателя Василия Белова, открылись накануне в Вологде. На форуме обсуждают проблемы и тенденции развития литературы, культуры, сельской инфраструктуры и социально-экономического развития села.

«Сегодня все те, кто занимается исследованием творчества Василия Белова, богатства его языка, идей, собрались в большом зале правительства области. Беловские чтения – это всегда встреча единомышленников, тех, кто ищет и открывает новые неизведанные страницы в книгах Василия Ивановича. Нас радует, что количество участников растет каждый год. В этом году представлено больше 60 научных работ по разным аспектам творчества писателя. География участников широка – от Калининграда до Владивостока. Все это говорит о том, насколько велик интерес к творческому наследию писателя», - отметил на открытии заместитель губернатора области Олег Васильев.

В рамках IV форума к традиционным площадкам его проведения (в Областной универсальной научной библиотеке, Беловском центре и Вологодском государственном университете) добавилась новая – Вологодская молочно-хозяйственная академия им. Н.В. Верещагина. В программе – представление докладов, научные дискуссии, круглые столы, литературный семинар молодых писателей, презентация нового издания В.И.Белова «Повести». Также запланирована поездка на Родину писателя – в Харовский район.

«Каждую осень Беловские чтения становятся творческим брендом литературной Вологодчины. В этом году они особенные – приурочены к 85-летию писателя. Мы ждем новых открытий и новых исследований, ну и, конечно, нового осознания его творчества», - резюмировал Олег Васильев.

Программа Беловских чтений запланирована на 3 дня.

Напомним, что в Центре Василия Белова на улице Щетинина, 5 на днях открылась выставка документов Государственного архива Вологодской области «Василий Белов: от Тимонихи до Москвы». Она будет работать до 1 ноября, вход бесплатный.

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