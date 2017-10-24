В Вологде возбудили уголовное дело в отношении медцентра на Первомайской, навязывающего вологжанам кредиты

Полиция возбудила уголовное дело в отношении медцентра на улице Первомайской, известного вологжанам как BBClinic. Об этом Newsvo рассказали в пресс-службе регионального УМВД:

- В производстве УМВД России по городу Вологде находится дело, возбужденное по части первой статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято дальнейшее решение, расследование продолжается.

О жалобах вологжан на этот медицинский центр мы писали 10 апреля. Жители рассказали, что сотрудники медцентра убеждают пенсионеров брать стотысячные кредиты на лечение. Сначала пожилых людей приглашают на «бесплатную диагностику» здоровья, а потом, не дав посоветоваться с родственниками, заключают с ними договоры на оказание услуг.

Напомним, в апреле этого года прокурорская проверка, проведенная в медицинском центре, обнаружила нарушения прав потребителей. Прием клиентов вели неквалифицированные работники, кроме того, медпомощь по направлениям «диетология» и «терапия» оказывалась без лицензии. Биодобавки «Комплекс H&B Control» фирма реализовывала без товаросопроводительной документации, с помощью которой можно бы было установить изготовителя. Кроме того, в нарушение требований действующего законодательства вместо врача-диетолога осмотр проводил медицинский работник со средним медицинским образованием, а врач-физиотерапевт проводил осмотры пациентов вместо врача-терапевта. По итогам проверки в отношении фирмы было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Однако суд тогда ограничился предупреждением.

Отметим, что название BBClinic с фасада здания на улице Первомайской исчезло еще весной. Сначала вместо него там появилась вывеска "Медицинский центр", а теперь и ее заменили на плакат с надписями о том, что в учреждении проводят все виды медицинских анализов. Тем не менее, сотрудники медцентра продолжают активно обзванивать «потенциальных клиентов», звонки поступают и на мобильные телефоны сотрудников нашей редакции.