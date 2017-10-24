Коммунальным предприятиям Вологодской области за долги могут отключить электроэнергию

Руководителям 21 ранее «неотключаемого» предприятия в 11 районах Вологодской области направлены уведомления об ограничении поставок неоплачиваемой электроэнергии. Вологдаэнергосбыт приступил к реализации постановления правительства России, значительно упростившего процедуру отключения должников - юридических лиц.

Все эти предприятия работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства, эксплуатируют находящееся в муниципальной собственности имущество, и хронически не оплачивают потребленную электроэнергию.

Ранее такие организации могли долгое время практически безнаказанно копить долги. В Вологдаэнергосбыте отмечают, что на протяжении 2016 – 2017 годов в их адрес неоднократно направлялись предупреждения о наличии задолженности и необходимости своевременной оплаты, однако эти требования игнорировались.

Постановление Правительства РФ № 624, вступившее в силу в конце сентября, кардинально изменило ситуацию: теперь поставщик электроэнергии может ограничить энергоснабжение всех без исключения категорий потребителей в связи с неоплатой потребленной электроэнергии.

Уведомления в соответствии с новым порядком уже получили сокольские ООО «Тепловодоресурс» и МУП «Коммунальные системы», ООО «Тотьма – водоканал», устюженские МУП «Коммунальщик» и ООО «Залесье». В Чагоде предупреждение направлено ООО «Спецгидросервис», в Череповецком районе - ООО «Череповецкие водохозяйственные системы», ООО «ТеплоЭнерго», МУП Череповца «Водоканал», в Бабушкинском – МУП «Карьер», ООО «Единство», МУЖКП «Леденгск», в Вологодском – ООО «Кубенское – Ресурс», ООО «Тепловодоресурс», МУП ЖКХ «Федотово», ООО «Водресурс», ООО «СпецКомСервис». Также об отключении электроэнергии в связи с неоплатой предупреждены МП «Водоканал» (с. Нюксеница), ООО «Коммунальные услуги» (г. Никольск), ООО «Водоканал» (г. Кириллов), Муниципальное предприятие города Вытегра «Служба благоустройства».

Копии уведомлений направлены главам районов и в прокуратуру.