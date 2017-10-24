Коммунальным предприятиям Вологодской области за долги могут отключить электроэнергию

24.10.2017 [Общество]

Руководителям 21 ранее «неотключаемого» предприятия в 11 районах Вологодской области направлены уведомления об ограничении поставок неоплачиваемой электроэнергии. Вологдаэнергосбыт приступил к реализации постановления правительства России, значительно упростившего процедуру отключения должников - юридических лиц.

Все эти предприятия работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства, эксплуатируют находящееся в муниципальной собственности имущество,  и хронически не оплачивают потребленную электроэнергию.

Ранее такие организации могли долгое время практически безнаказанно копить долги. В Вологдаэнергосбыте отмечают, что на протяжении 2016 – 2017 годов в их адрес неоднократно направлялись предупреждения о наличии задолженности и необходимости своевременной оплаты, однако эти требования игнорировались.

Постановление Правительства РФ № 624, вступившее в силу в конце сентября, кардинально изменило ситуацию: теперь поставщик электроэнергии может ограничить энергоснабжение всех без исключения категорий потребителей в связи с неоплатой потребленной электроэнергии. 

Уведомления в соответствии с новым порядком уже получили сокольские ООО «Тепловодоресурс» и МУП «Коммунальные системы», ООО «Тотьма – водоканал», устюженские МУП «Коммунальщик» и ООО «Залесье». В Чагоде предупреждение направлено ООО «Спецгидросервис», в Череповецком районе - ООО «Череповецкие водохозяйственные системы», ООО «ТеплоЭнерго», МУП Череповца «Водоканал», в Бабушкинском – МУП «Карьер», ООО «Единство», МУЖКП «Леденгск», в Вологодском – ООО «Кубенское – Ресурс», ООО «Тепловодоресурс», МУП ЖКХ «Федотово», ООО «Водресурс», ООО «СпецКомСервис». Также об отключении электроэнергии в связи с неоплатой предупреждены МП «Водоканал» (с. Нюксеница), ООО «Коммунальные услуги» (г. Никольск), ООО «Водоканал» (г. Кириллов), Муниципальное предприятие города Вытегра «Служба благоустройства».

Копии уведомлений направлены главам районов и в прокуратуру.

- Первые результаты уже есть. Проблемами расчетов водоснабжающих предприятий озаботились органы власти на местах, ведь несвоевременная оплата потребленной электроэнергии предприятиями ЖКХ ставит под угрозу водоснабжение жителей и организаций, что может повлечь негативные социальные последствия, - отмечают в Вологдаэнергосбыте.

Тэги: ЖКХ, Вологдаэнергосбыт, долги
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

На станции Лоста столкнулись тепловоз и грузовой поезд
Машинист тепловоза, столкнувшегося в Лосте с грузовым поездом, уснул
Замгубернатора Вологодской области Алексей Кожевников уезжает работать в Москву к Алексею Кудрину
С 1 января россияне не смогут распоряжаться неразмежеванными земельными участками
Раздельный сбор мусора в Вологде отменили из-за воров
Из бюджета Вологодской области потратят 3,4 млн рублей на покупку двух автомобилей для заксобрания
Полигон в Пасынково: тарифы на вывоз мусора в Вологде снова вырастут
Череповчанин украл 600 тысяч рублей у знакомой, которая наняла его установить стиральную машину
Три вологодских предприятия вступили в сговор для участия в госзакупках
В Белозерском районе из-за непроезжей дороги отменили автобус в Шолу
19.10.2017 [Общество]

В медучреждениях Вологодской области не хватает 264 педиатров

1793
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области появились пункты приема использованных батареек
В Вологде открылись Беловские чтения
В Вологде возбудили уголовное дело в отношении медцентра на Первомайской, навязывающего вологжанам кредиты
Коммунальным предприятиям Вологодской области за долги могут отключить электроэнергию
Череповчанку, которая убила сожителя из-за его недовольства плачущим ребенком, приговорили к 8,5 годам колонии
Получить больничный лист по уходу за ребенком без длительных очередей можно в медицинском центе «Вита»
Череповецкая «Северсталь» одержала победу над ханты-мансийской «Югрой»
 
18.10.2017 [Общество]

Полигон в Пасынково: тарифы на вывоз мусора в Вологде снова вырастут

2964
0
24.10.2017 [БлогоVO]

А не желаете немного исторической мистики?

129
0
23.10.2017 [Обзор Прессы]

Затянувшаяся стройка

706
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика