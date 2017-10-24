Череповчанку, которая убила сожителя из-за его недовольства плачущим ребенком, приговорили к 8,5 годам колонии

24.10.2017 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор женщине, которая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, убила сожителя из-за его недовольства плачущим ребенком. Суд назначил ей наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, трагедия произошла 1 июля в квартире дома на улице Краснодонцев в Череповце. Женщина и ее 36-летний сожитель поссорились, оба были пьяны. Мужчина высказал претензию сожительнице из-за того, что та не могла успокоить их плачущую 7-месячную дочь.

- В ходе конфликта женщина подошла со стороны спины к выходящему из помещения кухни мужчине и нанесла ему в спину четыре удара ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался ночью в больнице, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Женщина не стала скрывать своей причастности к смерти потерпевшего, ранее сама вызвала ему "Скорую помощь", но пояснила, что подвергалась домашнему насилию со стороны сожителя. При обследовании у женщины обнаружены многочисленные кровоподтеки.

Ранее подсудимая уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение ножевых ранений другому мужчине, правда, тогда его жизнь удалось спасти.

 

Тэги: убийство, приговор, пьянство
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