Получить больничный лист по уходу за ребенком без длительных очередей можно в медицинском центе «Вита»

На приеме педиатра в медицинском центре «Вита» на Герцена, 50 можно получить больничный лист, оформить карты в детские сады, обменные карты в оздоровительные лагеря, все виды справок.

Прием грудничков и детей более старшего возраста ведет специалист, имеющий большой опыт работы, Инна Валентиновна Королькова.

«Стараемся делать оптимальные назначения лекарственных препаратов и только в случае острой необходимости. Главное, это правильное питание, режим дня, закаливание, прогулки на свежем воздухе и, конечно же, комфортные условия во время болезни ребенка. Нужно чувствовать детей, поддерживать их в трудный период», – комментирует педиатр Инна Валентиновна Королькова.

Педиатр медицинского центра «Вита» также отвечает на вопросы онлайн в группе в социальной сети в ВКонтакте: http://vk.com/topic-20038939_26227640.



Добавим, что в медицинском центре «Вита» на Герцена, 50 созданы все необходимые условия, чтобы занять детей в период незначительного ожидания приема. В детском уголке есть игрушки, раскраски, книжки и даже миниатюрный костюм врача.

Стоит обратить внимание на удобное время для записи – педиатр принимает каждый будний день, с понедельника по пятницу.

Записаться на прием к педиатру можно по телефону 26-44-26 или через форму онлайн-записи на сайте медицинского центра Вита: http://www.vitaclinica.ru/



Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом