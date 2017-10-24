Получить больничный лист по уходу за ребенком без длительных очередей можно в медицинском центе «Вита»

24.10.2017 [Новости компаний]
Получить больничный лист по уходу за ребенком без длительных очередей можно в медицинском центе «Вита»

На приеме педиатра в медицинском центре «Вита» на Герцена, 50 можно получить больничный лист, оформить карты в детские сады, обменные карты в оздоровительные лагеря, все виды справок.
Прием грудничков и детей более старшего возраста ведет специалист, имеющий большой опыт работы, Инна Валентиновна Королькова.
«Стараемся делать оптимальные назначения лекарственных препаратов и только в случае острой необходимости. Главное, это правильное питание, режим дня, закаливание, прогулки на свежем воздухе и, конечно же, комфортные условия во время болезни ребенка. Нужно чувствовать детей, поддерживать их в трудный период», – комментирует педиатр Инна Валентиновна Королькова.
Педиатр медицинского центра «Вита» также отвечает на вопросы онлайн в группе в социальной сети в ВКонтакте: http://vk.com/topic-20038939_26227640.

Добавим, что в медицинском центре «Вита» на Герцена, 50 созданы все необходимые условия, чтобы занять детей в период незначительного ожидания приема. В детском уголке есть игрушки, раскраски, книжки и даже миниатюрный костюм врача.
Стоит обратить внимание на удобное время для записи – педиатр принимает каждый будний день, с понедельника по пятницу.
Записаться на прием к педиатру можно по телефону 26-44-26 или через форму онлайн-записи на сайте медицинского центра Вита: http://www.vitaclinica.ru/

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом

Тэги: Вита
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

На станции Лоста столкнулись тепловоз и грузовой поезд
Машинист тепловоза, столкнувшегося в Лосте с грузовым поездом, уснул
Замгубернатора Вологодской области Алексей Кожевников уезжает работать в Москву к Алексею Кудрину
С 1 января россияне не смогут распоряжаться неразмежеванными земельными участками
Раздельный сбор мусора в Вологде отменили из-за воров
Из бюджета Вологодской области потратят 3,4 млн рублей на покупку двух автомобилей для заксобрания
Полигон в Пасынково: тарифы на вывоз мусора в Вологде снова вырастут
Череповчанин украл 600 тысяч рублей у знакомой, которая наняла его установить стиральную машину
Три вологодских предприятия вступили в сговор для участия в госзакупках
В Белозерском районе из-за непроезжей дороги отменили автобус в Шолу
24.10.2017 [Общество]

Коммунальным предприятиям Вологодской области за долги могут отключить электроэнергию

136
0
23.10.2017 [Общество]

На ремонт всех школ и детсадов Вологды необходимо 360 млн рублей

549
0
20.10.2017 [Происшествия]

Расселенный дом на Пригородной в Вологде подожгли четвертый раз

2245
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области появились пункты приема использованных батареек
В Вологде открылись Беловские чтения
В Вологде возбудили уголовное дело в отношении медцентра на Первомайской, навязывающего вологжанам кредиты
Коммунальным предприятиям Вологодской области за долги могут отключить электроэнергию
Череповчанку, которая убила сожителя из-за его недовольства плачущим ребенком, приговорили к 8,5 годам колонии
Получить больничный лист по уходу за ребенком без длительных очередей можно в медицинском центе «Вита»
Череповецкая «Северсталь» одержала победу над ханты-мансийской «Югрой»
 
18.10.2017 [Общество]

Полигон в Пасынково: тарифы на вывоз мусора в Вологде снова вырастут

2964
0
24.10.2017 [БлогоVO]

А не желаете немного исторической мистики?

136
0
23.10.2017 [Обзор Прессы]

Затянувшаяся стройка

706
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика