Череповецкая «Северсталь» одержала победу над ханты-мансийской «Югрой»

24.10.2017 [Спорт]

Хоккеисты «Северстали» обыграли «Югру» из Ханты-Мансийска. Счет в матче открыл Александр Щербина, а спустя пять с половиной минут Олег Яшин, отбывший двухминутный штраф, снова точно поразил ворота. Отметим, это уже третий матч, в котором вратарь «Северсталь» Юлиус Гудачек оставляет свои ворота "сухими".

«Сегодня плохо вошли в игру. Первый период практически провалили. Нанесли всего четыре броска, против двенадцати у «Югры». Где-то подтащил нас Гудачек. Поговорили с ребятами в раздевалке. И я считаю, второй период мы провели хорошо. Забили два гола, был неплохой контроль шайбы в зоне атаки. В концовке постарались сыграть по счёту, нам это удалось. Мы не хотели в третьем периоде уходить в глухую оборону. Просили ребят всё равно атаковать. Тем не менее, довели матч до победы. Хочу поблагодарить Юлиуса и команду в целом с сухой победой. Команда сегодня воевала, заработала три очка. Молодцы», - сказал на послематчевой Пресс-конференции главный тренер череповчан Александр Гулявцев, цитата severstalclub.ru


Следующий матч «Северсталь» проведет 27 октября, против "Астаны".

Тэги: ХК «Северсталь»
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