Количество чиновников в органах исполнительной власти Вологодской области за год сократилось на тысячу

Вологдастат обновил данные по количеству госслужащих в регионе за 2016 год. Так, по официальным данным, на 143 жителя Вологодской области приходится один чиновник органа исполнительной власти.

Всего на конец 2016 года численность гражданских и муниципальных служащих в органах исполнительной власти Вологодской области составила 8261 человек. Из них 3560 служат в территориальных органах федеральной исполнительной власти, 1882 – в органах исполнительной власти субъектов РФ, 2819 - в органах местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями. Отметим, что в конце 2015 года численность служащих органов исполнительной власти Вологодской области составляла 9583 человека.

Средняя заработная плата гражданских и муниципальных служащих варьируется от 31 935 рублей до 44 977 рублей в зависимости от органа, в котором они трудятся. При этом зарплата госслужащих только растет. По сравнению с 2015 годом среднемесячная заработная плата территориальных органов исполнительной власти субъектов РФ в 2016 году выросла на 15%, органов исполнительной власти - на 5,8%, на 10,2% - у органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями.

Для сравнения: на одного участкового терапевта поликлиники №1 города Вологды приходится около 2000 пациентов. По статистике, средняя зарплата при этом у них почти такая же, как у чиновника, но это с учетом всех переработок и дополнительных ставок.

Отметим также, что в Ярославской области на одного служащего исполнительной власти приходится примерно 116 человек, в Архангельской области вместе с НАО – 112 человек, в Коми - 53 человека.