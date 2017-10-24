В Бабаево водителя, который в пьяном виде управлял снегоходом, приговорили к исправительным работам

Жителя Бабаево, который управлял снегоходом в пьяном виде, лишили водительских прав и приговорили к 180 часам исправительных работ.

Инцидент произошел в районном центре в феврале этого года. Во время патрулирования сотрудники ГИБДД заметили снегоход, который двигался с нарушением правил дорожного движения. Водитель не подчинился законному требованию полицейских об - Полицейские задержали 30-летнего местного жителя, управлявшего снегоходом, и доставили в отдел полиции для разбирательства. Задержанный не имел при себе водительского удостоверения, а также необходимых документов на транспортное средство. В ходе медицинского освидетельствования было установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Также полицейские выяснили, что задержанный уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде, - сообщает пресс-служба областного УМВД.остановке и попытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в забор.

Решением суда мужчина лишен права управления транспортным средством на 2 года и приговорен к 180 часам обязательных исправительных работ.