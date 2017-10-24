В Вологде установят светофор на пересечении улицы Возрождения и Окружного шоссе

В Вологде на пересечении улицы Возрождения и Окружного шоссе установят новый светофор.

- Для упорядочения движения участников дорожного движения принято решение построить светофорный объект на пересечении Окружного шоссе и ул. Возрождения. Уже определена схема работы светофорного объекта с участием специалистов МБУ «Дорремстрой». Проложены под земляным полотном каналы для кабелей электроснабжения будущего светофорного объекта. Заказаны закладные детали для строительства фундамента транспортных и пешеходных колонок, которые по мере постановки будут смонтированы, - сообщает МБУ «Дорремстрой».

В дальнейшем, по мере получения источника финансирования, специалисты МБУ «Дорремстрой» начнут возводить надземную часть светофорного объекта. Эти работы включают в себя установку контроллера, монтаж транспортных и пешеходных колонок, транспортных и пешеходных светофоров.