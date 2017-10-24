Владимир Клубов из Кадуя стал победителем Всеросийских соревнований по настольному теннису

С 19 по 22 октября в Великом Новгороде прошли Всероссийские соревнования по настольному теннису среди людей с поражением ОДА. Турнир посвящен памяти полководца Александра Невского



Владимир Клубов из Кадуя одержал победу в командном зачете, вместе с представителями из Свердловска и Екатеринбурга. В личном первенстве Владимир занял 5 место. Всего в соревнованиях принимали участие 150 спортсменов из 35 регионов России, сообщает спорт-центр35.рф.



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В Вологде на территории СКК «Снайпер» прошел чемпионат области по пулевой стрельбе среди людей с поражением ОДА. 2 из 6 победителей живут в Сокольском районе, это Любовь Красикова и Александр Козлов. "Золото" соревнований также завоевали представители Вологодского, Вожегодского и Междуреченского районов. Еще одну победу одержал вологжанин Александр Ряхин, представитель СКК «Снайпер».

