Сотрудник Росгвардии расстрелял в Чечне четверых сослуживцев

Сотрудник Росгвардии в Чеченской республике ранил четырех сослуживцев, которые от ранений скончались, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По предварительной информации, инцидент произошел в понедельник около 16:00 мск в станице Шелковская в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ. Лейтенант открыл стрельбу в казарменном помещении и смертельно ранил четверых военнослужащих. Сообщается, что стрелявший был ликвидирован дежурным подразделением.

О происшествии были проинформированы военная прокуратура и военно-следственный отдел. Назначена служебная проверка. На место происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося направлена группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии.