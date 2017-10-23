Сотрудник Росгвардии расстрелял в Чечне четверых сослуживцев

23.10.2017 [Происшествия]

Сотрудник Росгвардии в Чеченской республике ранил четырех сослуживцев, которые от ранений скончались, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По предварительной информации, инцидент произошел в понедельник около 16:00 мск в станице Шелковская в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ. Лейтенант открыл стрельбу в казарменном помещении и смертельно ранил четверых военнослужащих. Сообщается, что стрелявший был ликвидирован дежурным подразделением.

О происшествии были проинформированы военная прокуратура и военно-следственный отдел. Назначена служебная проверка. На место происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося направлена группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии.

Тэги: Росгвардия, Чечня
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