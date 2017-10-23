Из бюджета Вологодской области потратят 3,4 млн рублей на покупку двух автомобилей для заксобрания

23.10.2017 [Экономика]
Из бюджета Вологодской области потратят 3,4 млн рублей на покупку двух автомобилей для заксобрания

Заксобрание Вологодской области собирается приобрести два автомобиля представительского класса, потратив на это 3,4 млн рублей из областного бюджета. Согласно документам госзакупки, это два седана мощностью не менее 180 лошадиных сил.

Отечественных автомобилей с такой мощностью нет. Даже новая Лада «XRAY» не дотянет до тех характеристик, которые требуются для закупаемых машин. В частноти, рабочий объем двигателя не менее 2490 куб. см и максимальная мощность не менее 180 л.с. В закупке также предусмотрен тип топлива для такой машины – это бензин с октановым числом 95 и выше. Также автомобиль должен иметь передний или полный привод, автоматическую или роботизированную коробку передач. В комплектацию входит руль с кожаной отделкой и датчик дождя, противотуманные фары, светодиодные или ксеноновые фары ближнего света, омыватели передних фар, легкосплавные диски с летними шинами, сиденья с кожаной обивкой, подогрев передних сидений, климат контроль и многое другое.

На вопрос Newsvo, зачем депутатам понадобились такие автомобили и что это за марка, в заксобрании попросили прислать письменный запрос.

А пока мы ждем ответа, мы попросили специалистов рассказать, какие автомобили подходят под требуемые характеристики. Под описание автомобиля в госзакупке отлично подходит Toyota Camry в комплектации «Элеганс плюс», рекомендованная цена которой составляет 1 681 000 рублей.  

Напомним, что в 2012 году Владимир Путин заявил, что «все органы государственной и муниципальной власти в Российской Федерации, заказчики и предприятия, финансируемые из федерального и региональных бюджетов, должны уже в самое ближайшее время покупать только автомобильную технику, производимую на территории Российской Федерации и единого экономического пространства». 

Эту инициативу поддержал и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников:

«Закупку автомобильной техники для членов правительства, для руководителей департаментов на замену вследствие 100% износа закупать только из автомобилей, которые будут производиться на территории Российской Федерации или Единого экономического пространства».

Однако, иностранные фирмы производят свои автомобили и на территории нашей страны, а, значит, покупка машины иностранной марки является законной, если она была произведена на территории РФ.

Например, компания «Тойота Мотор Корпорэйшн» имеет свой завод в Санкт-Петербурге.  Первый автомобиль с конвейера этого предприятия сошел 21 декабря 2007 года. Кстати, завод специализируется в том числе и на производстве «камри».

Ранее, в декабре 2014 года законодательное собрание приобрело автомобиль Ауди за 2,2 млн рублей.

Тэги: заксобрание, бюджет
Фото: a.d-cd.net
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