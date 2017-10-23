Череповецкая «Северянка» обыграла волейболисток из Курска

23.10.2017 [Спорт]

В минувшие выходные «Северянка» провела первый выездной тур в Курске, в рамках Чемпионата Высшей лиги «А». Череповецкие волейболистки играли с командой «ЮЗГУ АТОМ» (так переименовался, заключив партнерские соглашения с атомщиками, курский «Политех»).
Первый матч завершился 0:3 в пользу череповецких волейболисток. Для «Северянки» это был уже пятый матч подряд, который она выигрывает «всухую». В повторной игре между этими командами, которая прошла накануне, при счёте 0:2 по сетам, «Северянка» терпит первое поражение в партии 26:24 и позволяет сопернику сократить отставание. Но четвертый сет, с таким же счетом остался за череповчанками. 1:3 «Северянка» одерживает 6 побед в 6 матчах.
Четвертый тур Чемпионата Высшей лиги «А» пройдет 11-12 ноября: «Северянка» на своей площадке примет «Липецк-Индезит», сообщет chervolley.ru.

 

Тэги: волейбол
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