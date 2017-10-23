Три вологодских предприятия вступили в сговор для участия в госзакупках

23.10.2017 [Общество]

Сговор поставщиков в закупках продуктов питания для госучреждений выявили сотрудники Комитета государственного заказа Вологодской области.

- Участники сговора, не утрачивая производственной и юридической независимости, создают видимость самостоятельного поведения на рынке государственных закупок, что негативно сказывается на экономике региона. Искусственно созданные барьеры для входа на рынок государственных закупок приводят к получению односторонних преимуществ участниками сговора, устранению конкурентов и недопущению на рынок новых игроков - местных товаропроизводителей, - отметил в своем докладе председатель Комитет государственного заказа области Александр Торопов.

Вологодское УФАС, куда комитет отправил информацию о картеле, признал Малышеву Е.В. (ООО «Череповец – Опт»), Ставицкую О.Е. (ИП Никифоров Ю.С.), Барсегяна А.В. (ООО «Вологодский мясодел») нарушившими закон о защите конкуренции. Ими было заключено антиконкурентное соглашение с целью получения максимально выгодных контрактов при участии в тендерах. Данная схема картельного сговора по участию в системе закупок складывалась на протяжении нескольких лет, начиная с 2008 года.

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы для принятия мер.

- Надеемся, что это дело будет рассмотрено в суде, - добавил Александр Торопов.  – Отмечу, что в этой работе нам  помогло внедрение специализированного склада. С его помощью мы смогли проследить определенные связи и в качестве доказательства представить в УФАС.

Тэги: УФАС, госзакупки
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