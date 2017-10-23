МТС ускорила 4G-сеть для вологжан

МТС запустила в Вологде сеть LTE-Advanced, при которой пиковая скорость передачи данных увеличивается в полтора раза по сравнению с «обычной» LTE и достигает 150 Мбит/с, сообщили в пресс-службе оператора.

Ускоренная сеть покрывает территорию Вологодского Кремля, центральные магистрали и набережную, речной вокзал, а также жилые микрорайоны. «Ускоренный» мобильный интернет появился и в других городах Вологодской области – Череповце и Соколе. Например, в Череповце воспользоваться LTE-A можно в центральной части города, в том числе, на улицах Ленина, Сталеваров, проспекте Победы, а также в жилых и промышленных районах города. В Соколе «продвинутый» мобильный интернет «ловится», в том числе, на набережной Сухоны, в районе железнодорожной станции, в парках и других популярных местах города. А всего новая технология доступна уже почти 700 000 жителей региона.

В МТС пояснили, в чем ключевое отличие мобильного интернета LTE-A от привычного LTE. К примеру, новую серию «Физрука» можно загрузить не за полминуты, а за 20 секунд. Или в два раза быстрее скачать из «облака» свежие снимки с осенней фотосессии. Поэтому с LTE-A обмениваться файлами с помощью мобильного гаджета так же удобно, как через домашний интернет, но находиться дома для этого теперь не обязательно.

«Новая технология появилась там, где она действительно востребована – в крупных городах нашего региона, где живут самые активные пользователи мобильного интернета. Только за девять месяцев текущего года 4G-трафик в этих городах вырос более чем в два раза. В наших планах – дальнейшее расширение территории покрытия ускоренным мобильным интернетом, в том числе запуск технологии в новых населенных пунктах», – рассказывает о запуске LTE-A директор филиала МТС в Вологодской области Владимир Шевердин.

Напомним, что Высокоскоростной мобильный интернет МТС с возможностью передачи данных на скорости до 75 Мбит/с стал доступен жителям Вологды в июле 2014 года. С 2016 года предпочтение было отдано строительству базовых станций, работающих на так называемых «голосовых частотах», LTE-1800. Всего сеть «четвертого поколения» доступна примерно 75 процентам населения Вологодской области более чем в 20 населенных пунктах.