На ремонт всех школ и детсадов Вологды необходмо 360 млн рублей

23.10.2017 [Общество]

Около 360 млн рублей понадобится, чтобы отремонтировать все школы и детсады Вологды, заявил заместитель мэра города Вадим Цепа (ред. - в эту сумму не входит ремонт старого здания школы № 1 с углубленным изучением английского языка). В 2017 году на эти цели было выделено около 50 млн рублей.

- Если ежегодно выделять по 50 млн рублей, то пять-шесть лет нам необходимы для того, чтобы дотянуться и провести необходимые работы, связанные с текущими ремонтами наших образовательных учреждений. Если ситуация будет улучшаться, то в 2018-2019 и в последующие годы финансирование может увеличиться, - отметил Вадим Цепа.

Заммэра по социальным вопросам также прокомментировал инициативу разместить в школах области плакаты-памятки о незаконных «поборах».

- Если рекомендуется, помимо ранее наработаных технологий работы с родителями, работы с директорами, подключить наглядную агитацию, наверное, мы прислушаемся к этим рекомендациям и обязательно проговорим эти вопросы с руководителями учреждений, - сказал Вадим Цепа.

На пресс-конференции корреспондент Newsvo задал ему вопрос, как поступать родителям, если в школах им выдают договор, в котором они расписываются, что согласны ежегодно отдавать школе определенную сумму денег. При этом родителям говорят, что они обязаны подписать этот документ. Вадим Цепа подчеркнул, что любые пожертвования могут быть только добровольными, а если сотрудники школы или детского сада принуждают родителей сдавать деньги, посоветовал обращаться в управление образования.

Телефон приемной управления образования Вологды: 72-02-42

Тэги: поборы, школы
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