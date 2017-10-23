В Вологде без вести пропал 53-летний мужчина

23.10.2017 [Происшествия]
В Вологде без вести пропал 53-летний мужчина

В Вологде ищут 53-летнего Юрия Житова. Утром 11 октября он вышел из своего дома на улице на улице Фрязиновской, и  с тех пор о нем ничего не известно.

При этом личные вещи мужчина оставил дома, в медицинские учреждения не доставлялся, железнодорожным или авиационным транспортом не пользовался. По факту безвестного исчезновения вологжанина возбуждено уголовное дело ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

- Как выяснили следователи, перед своим исчезновением он намерений покинуть постоянное место проживания не высказывал, у родственников и знакомых не появлялся, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Рост мужчины - 176 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. Вологжанин был одет в черную куртку, темные брюки, на ногах черные кожаные ботинки. Особые приметы: есть несколько зубов с золотыми коронками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Житова Юрия Леонидовича, просят сообщить информацию в ближайшее отделение полиции.

Тэги: пропавшие
Фото предоставлено следственным управлением СК РФ по Вологодской области
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

На станции Лоста столкнулись тепловоз и грузовой поезд
В Вологде владелец элитного дома, не плативший за электричество, возмутился отключению света
Суд признал незаконным разрешение администрации Вологды использовать "Идеи для дома" в качестве склада
Машинист тепловоза, столкнувшегося в Лосте с грузовым поездом, уснул
Путин предложил ввести плату за некоторые медицинские услуги
Раздельный сбор мусора в Вологде отменили из-за воров
Замгубернатора Вологодской области Алексей Кожевников уезжает работать в Москву к Алексею Кудрину
Череповчанин украл 600 тысяч рублей у знакомой, которая наняла его установить стиральную машину
Полигон в Пасынково: тарифы на вывоз мусора в Вологде снова вырастут
С 1 января россияне не смогут распоряжаться неразмежеванными земельными участками
20.10.2017 [Происшествия]

Расселенный дом на Пригородной в Вологде подожгли четвертый раз

2156
2
19.10.2017 [Общество]

В Белозерском районе из-за непроезжей дороги отменили автобус в Шолу

2454
4
23.10.2017 [Происшествия]

В Тотемском районе «Фольксваген» опрокинулся в кювет: водитель погиб

1254
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сотрудник Росгвардии расстрелял в Чечне четверых сослуживцев
Из бюджета Вологодской области потратят 3,4 млн рублей на покупку двух автомобилей для заксобрания
Череповецкая «Северянка» обыграла волейболисток из Курска
Три вологодских предприятия вступили в сговор для участия в госзакупках
МТС ускорила 4G-сеть для вологжан
На ремонт всех школ и детсадов Вологды необходмо 360 млн рублей
В Вологде без вести пропал 53-летний мужчина
 
18.10.2017 [Общество]

Полигон в Пасынково: тарифы на вывоз мусора в Вологде снова вырастут

2812
0
23.10.2017 [БлогоVO]

Всё в одном фото

979
0
23.10.2017 [Обзор Прессы]

Затянувшаяся стройка

37
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика