В Вологде без вести пропал 53-летний мужчина

В Вологде ищут 53-летнего Юрия Житова. Утром 11 октября он вышел из своего дома на улице на улице Фрязиновской, и с тех пор о нем ничего не известно.

При этом личные вещи мужчина оставил дома, в медицинские учреждения не доставлялся, железнодорожным или авиационным транспортом не пользовался. По факту безвестного исчезновения вологжанина возбуждено уголовное дело ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

- Как выяснили следователи, перед своим исчезновением он намерений покинуть постоянное место проживания не высказывал, у родственников и знакомых не появлялся, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Рост мужчины - 176 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. Вологжанин был одет в черную куртку, темные брюки, на ногах черные кожаные ботинки. Особые приметы: есть несколько зубов с золотыми коронками.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Житова Юрия Леонидовича, просят сообщить информацию в ближайшее отделение полиции.