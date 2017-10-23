Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра услышат вологжане

23.10.2017 [Культура]

6 ноября в Вологде состоится симфоническое рок-шоу «RockestraLive». Его зрители услышат хиты мирового рока в классической обработке – прозвучат композиции групп Linkin Park, System of a Down, Nirvana, 30 Seconds to Mars, Coldplay, Arctic Monkeys и многих других известных коллективов.

«RockestraLive» - это оркестр с полным набором симфонических инструментов – скрипки, альты, виолончели, контрабасы, деревянные и медные духовые в купе с напором барабнов и бас-гитары.

- Свет, звук, видео - грандиозное шоу, где воедино сплетаются красота и торжественность классического оркестра с необузданной свободой и драйвом рок-музыки, - сообщают организаторы.

Концерт пройдет в ДК ПЗ, начало в 19 часов. Информация о стоимости билетов и местах их продаж – в группе коллектива в соцсети.

Тэги: концерт, оркестр
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