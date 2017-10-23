В Кириллове две 16-летние девушки угнали машину и катались на ней по городу

В Кириллове две 16-летние девушки угнали машину знакомого и катались на ней по городу, пока их не остановили инспекторы ДПС.

Инцидент произошел 8 июля 2017 года две девушки, находясь в салоне автомобиля их общего знакомого, увидели ключи в замке зажигания и решили вместе уехать. Подростки завели машину и, управляя ею поочередно, поехали по улицам города, но были остановлены инспекторами дорожно-патрульной службы.

- Следователям одна из девушек пояснила, что автомашину они взяли, чтобы поехать домой и об ответственности в тот момент не задумывались, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору», которое передано в суд. Девушкам грозят штрафы до 200 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.