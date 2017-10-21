Череповчане завоевали бронзу на I этапе Кубка России по конькобежному спорту

19-20 октября в Коломне прошел I этап Кубка России по конькобежному спорту. В соревнованиях приняли участие спортсмены основного и резервного состава сборной России.



Вологодскую область представляли череповчане Артем Кузнецов, который завоевал бронзу на дистанции 500, отстав от победителя, Руслана Мурашова, на 0,36 сек. Череповчанка Евгения Лаленкова которая разделила 3-4 место с Еленой Сохряковой из Краснодарского края, показав одинаковое время на дистанции 1500 метров, и вошла в пятерку сильнейший на дистанции в двое длиннее.