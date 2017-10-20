Откуда начинается «молочная Россия»?

С Вологды! Именно здесь находится настоящий центр молочной жизни Вологодской области – Вологодская молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина. Именно здесь готовят кадры для агропромышленного комплекса не только Вологодской области, но и всей России.



Два года назад академия стала связующим звеном в создании молочного кластера Вологодской области. И это неспроста. Ректор академии Николай Малков избран председателем кластера.



«Академии 106 лет. За это время образовались целые династии работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью. Именно мы когда-то дали базу знаний для тех, кто сегодня трудится на благо молочнохозяйственной отрасли», - рассказывает проректор по научной работе Вологодской ГМХА Андрей Кузин.



Так, например, отец и сын Жильцовы - Василий Иванович и Владимир Васильевич возглавляют передовые сельскохозяйственные предприятия. Одно из них - ООО «Покровское», основная деятельность которого – производство молока. В последнее время хозяйство радует вологжан и такой интересной продукцией, как «морковные дольки».



Практически все участники молочного кластера – либо сами закончили академию, либо работают со специалистами-выпускниками Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им. Н.В. Верещагина.



Так, Субботин Сергей Владимирович сумел не только построить эффективную работу коллектива СПК (Колхоз) «Племзавод Пригородный», но и используя свои знания ученого-зоотехника быстро осваивает инновации в животноводстве. В 2016 г. защитил кандидатскую диссертацию по зоотехническому направлению. Антон Алексеевич Ночевка успешно руководит ОАО «Северное молоко», молочная продукция которого известна многим вологжанам.



Многие выпускники академии создали свои крестьянско-фермерские хозяйства. Например, в Новленском сегодня успешно развивается КФХ семейной пары Механиковых, а в Бабаевском районе КФХ руководит вообще молодая девушка – Екатерина Кругляк. Еще вчера она сидела на студенческой скамье, а сегодня она успешный фермер. Все это благодаря знаниям, полученным в академии.



Список успешных выпускников академии – участников молочного кластера можно продолжать еще долго.



Кстати, исполняющий обязанности мэра города Вологды Сергей Воропанов тоже закончил данное высшее учебное заведение по направлению «процессы и аппараты пищевых производств». Это было его первое образование, которое дало ему путевку в жизнь. Напоминаем, что 25-26 октября в Вологде состоится молочный форум, посвященный посвященный вопросам развития и возможностей отрасли.