Отмена автобуса Вологда-Дикая оказалась сезонным явлением

Появившаяся в соцсети информация об отмене маршрута автобуса №400 Вологда - Дикая оказалась не совсем достоверной.

Маршрут, действительно, перестал ездить с 16 октября, однако оказалось, что этот автобус - сезонный. Согласно документам он должен ходить только летом, пояснили в департаменте дорожного хозяйства.

- Маршрут №400 сезонный, ездит только в дачное время. Так было всегда, никаких нарушений нет,- рассказали корреспонденту Newsvo в ведомстве.

Жители Дикой хотели бы иметь возможность ездить на автобусе круглый год. Сейчас до Дикой можно доехать на электричке, которая ходит ежедневно.

- Это 6481 поезд. Выезжает из Вологды в 18:04, в Дикой в 18:41. Из Череповца идет в 8:38, в Вологде в 11:34. Это очень удобно: в Вологду, кому нужно, уезжают утром, вечером возвращаются домой. В сезон ходит дополнительная пара поездов по выходным и в праздничные дни: в 5:24 из Вологды, в Череповце в 8:02. Из Череповца в 19:15, прибытие в Вологду в 21:55, - сообщили в пресс-службе СЖД.

Напомним, что объёмы движения пригородных поездов определяют региональные власти, а пригородная компания в соответствии с заказом областных властей назначает поезда.