Субсидию 2,8 млн рублей разделят между двумя вологодскими театрами

Вологодским театрам из федерального бюджета выделили субсидию в размере 2,8 миллионов рублей. Деньги пойдут на реализацию инновационных театральных постановок.

На этой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий в размере 220 миллионов рублей между 73 субъектами РФ на поддержку детских и кукольных театров. Из них Вологодская область получит 2 884 100 рублей.

«Выделяемые Вологодчине Минкультуры РФ средства будут распределены между двумя театрами нашего региона - Вологодским областным театром юного зрителя и Вологодским театром кукол «Теремок». Театр юного зрителя направит субсидию на постановку детского музыкального спектакля «Анчутка». Вологодский областной театр кукол «Теремок» за счет субсидии намерен осуществить постановку кукольной оперы для взрослой аудитории «Дон Жуан», - пояснил начальник департамента культуры и туризма Вологодской области Владимир Осиповский.

Средства между регионами распределяются исходя из расчетной бюджетной обеспеченности и количества детских и кукольных театров в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства. Таким критериям соответствует 148 театров страны из 73 областей и республик страны.