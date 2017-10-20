Череповчанин украл 600 тысяч рублей у знакомой, которая наняла его установить стиральную машину

20.10.2017 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег. Вором оказался знакомый потерпевшей.

В полицию обратилась 49-летняя женщина, которая пояснила, что накануне попросила знакомого съездить с ней в магазин за стиральной машиной и помочь ее установить. Мужчина согласился, за покупкой они поехали на его машине.

После поездки женщина обнаружила, что не хватает 600 тысяч рублей.

- Потерпевшая либо забыла пакет на заднем сидении машины знакомого, либо пакет с деньгами выпал из сумки. Мужчина, заметив пакет с деньгами и зная, кому он принадлежит, присвоил их себе,- рассказали в УМВД Череповца.

Подозреваемого задержали на рабочем месте. Деньги конфисковали в полном объеме и вернули хозяйке.

Злоумышленнику 38 лет, ранее он был судим. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Тэги: кража
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