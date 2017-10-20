В Вологде пройдет выставка-продажа керамики, кружева и картин, изготовленных осужденными

20.10.2017 [Общество]
В Вологде пройдет выставка-продажа керамики, кружева и картин, изготовленных осужденными

30 октября в городском Дворце культуры в Вологде откроется выставка творчества осужденных «Линия жизни». По доступным ценам там можно будет купить гончарные и бондарные изделия, кружева, вышивку, картины, различные поделки из дерева.

На выставке будут представлены работы, которыми особенно славятся исправительные колонии № 12 и № 17. Пейзаж, продающийся в арт-салоне по цене 10 тысяч рублей, здесь можно будет приобрести за тысячу. Гончары исправительной колонии № 4 планируют порадовать публику оригинальной керамикой, а мастерицы из исправительной колонии № 1 - кружевом.

Организуют выставку сотрудники отдела воспитательной работы с осужденными УФСИН России по Вологодской области.

- Цель мероприятия – привлечь внимание широкой общественности к труду и творчеству осужденных – давним и проверенным средствам исправления тех, кто нарушил закон. Находясь в местах лишения свободы, люди работают на производстве, занимаются в кружках, пытаются научиться чему-то полезному. Плоды этой деятельности и будут представлены на выставке, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Вологодской области.

Вырученные от продажи работ осужденных деньги будут направлены в исправительные учреждения региона для закупки новых материалов для творчества.

Выставка будет работать до 3 ноября.

 

Тэги: осужденные, творчество, выставки
Фото пресс-службы УФСИН России по Вологодской области
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