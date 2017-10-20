В Череповце в обгоревшем автомобиле найдено тело мужчины

В Череповце проводится доследственная проверка по факту обнаружения в обгоревшей автомашине тела мужчины.

Труп был найден вчера днем на месте пожара в гараже на улице Олимпийская. В ходе осмотра места происшествия следователь обнаружил автомобиль с полностью выгоревшей внутренней отделкой и телом мужчины на водительском сидении.

- По версии следствия, им может оказаться 39-летний владелец транспортного средства. По данным следствия, он часто проводил время в гараже и именно там искали его родственники, обнаружив утром, что он не вернулся домой с вечерней прогулки накануне, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Сейчас устанавливается личность погибшего, причины его смерти и пожара, в том числе проверяется версия возгорания из-за находившегося в салоне автомашины электроприбора, поскольку следователь обнаружил ведущие к автомашине провода удлинителя.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.