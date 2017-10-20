Расселенный дом на Пригородной в Вологде подожгли четвертый раз

20.10.2017 [Происшествия]

Аварийный расселенный дом на Пригородной, 7 подожгли четвертый раз. Возгорание произошло утром.

- Сигнал о возгорании поступил на пульт "01" в 9:38. На место выехало 7 единиц техники, 20 человек личного состава.  Сгорел 1 и 2 этажи, - рассказали в областном УМЧС по Вологодской области.

Причиной пожара опять стал поджог. Пожарные считают, что им еще не раз придется выезжать по этому адресу.

Напомним, за 10 дней этот дом горел уже четыре раза, каждый раз его поджигали. Последний пожар был вчера. Точно так же пытаются сжечь дом неподалеку - на Беляева, 7.

Жители удивляются, что ни власти, ни правоохранительные органы ничего не предпринимают, тем более что городская администрация должна была обеспечить снос этих домов до 1 октября 2017 года.

В соцсети вологжане комментируют происходящее:

- Все уже привыкли. Никому нет дела.

- Все это происходит с молчаливого согласия той же администрации.

- Это называется контролируемый поджог! Прошли земляные торги - утвержден список сносимых зданий - на снос денег нет. Скоро узнаем застройщика!

- Прокуратура куда смотрит?ах ну да,в сторону администрации.

- Земля нужна под строительство! Сжечь проще, чем разобрать по нормальному!! Или второй вариант, эта земля чья та! Предложили цену, показалось мало, а раз мало, подожгем и вообще ни чего не получишь!!! Так со многими поступили, кто не продавал свои участки в городе!

- Главное на Московской 5А есть камеры, неужели не одна из них не просматривает этот дом...

- Если б властям очень хотелось, то давно бы уже поймали поджигателей. Им этого не надо! Горело, горит и гореть будет расселенное жилье...

- Администрация города в курсе, она одобряет пожары. Там наверное будет стоять новый многоквартирный дом или супермаркет, всё уже согласовано.

- Те люди которые отдают эти земли под постройку скорее всего не знают что на них находиться , это не их формат , слишком мелочно, взять туже Европу где за эим делом следят так в ряде стран есть закон , если вот такой поджег случается то на этом месте десять лет ничего не строиться , так теперь подумайте кому это выгодно в первую очередь.

Местная жительница видела, как утром в доме на Пригородной кто-то завешивал окна изнутри тряпками:

- сегодня в 8.20 часов утра в доме на пригородной на первом этаже видела в окне мужчину, который вещал старые тряпки на окна. наверно, чтобы никто не видел, чем он там занимается. а сам наверно разводил костер, чтобы погреться. дома поджигают,а сами сгореть не могут. уже все это надоело, хочется спокойно пожить.

Тэги: пожары в расселенных домах
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