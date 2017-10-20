Череповчанин, написавший лишний ноль в показаниях счетчика, получил счет на полмиллиона рублей

Житель поселка Тоншалово был шокирован суммой к оплате за электроэнергию: в квитанции значилась сумма 513 тысяч рублей.

Выяснилось, что он просто невнимательно передал показания прибора учета электроэнергии через СМС: написал лишний ноль, в итоге месячный расход составил 172,8 тысяч кВт.ч. Ошибку выявили специалисты Вологдаэнергосбыта. Связавшись с мужчиной, энергетики скорректировали расчеты, в результате сумма к оплате снизилась до 237 рублей.

Энергетики предлагают вологжанам точно записывать цифры с прибора учета и быть внимательными при передаче показаний.

«Большинство показаний обрабатывается автоматически, квитанции формирует программа, их сотни тысяч, поэтому такие ситуации на этапе выставления счетов отследить сложно. Тем более расход действительно может оказаться большим, например, в случае, если потребитель вел ремонтные работы. Передавая данные, необходимо сообщить номер лицевого счета (он состоит из 10 цифр) и текущие показания счетчика. Текущие показания - это цифры, которые вы сейчас видите на своем электросчетчике, а не расход - разница между текущими и предыдущими показаниями. Учитывать нужно все цифры до запятой, после которой цифра обозначает количество десятой доли киловатта. Зачастую, цифра после запятой обозначена красным цветом, - рассказала начальник отдела по работе с населением ПАО «Вологдаэнергосбыт» Ирина Севастьянова.

Она порекомендовала передавать показания через официальный сайт вологдаэнергосбыт.рф, где в экспресс-форме приема показаний и в личном кабинете установлены ограничения. Если цифры набраны неправильно, и расход получится отрицательным или превысит 1000 кВт.ч., на мониторе появится предупреждающая надпись.

Напомним, что показания электросчетчиков принимаются через сайт, СМС, по телефону и электронной почте, в подразделениях Вологдаэнергосбыта, при оплате в отделениях «Почты России», и даже через робота-автоответчика и мобильное приложение для смартфонов.