В Череповецком районе грибника, который пропал в субботу, нашли погибшим
Череповчанина Олега Кадина, который 14 октября ушел в лес и не вернулся, сегодня нашли мертвым.
В минувшую субботу 51-летний мужчина отправился в лес за грибами у деревни Верхний Двор в Кадуйском районе и заблудился. Сначала родственники попытались найти его сами. Мужчина был на связи, однако самостоятельно найти его не удалось. К поиску подключились волонтеры, спасатели и пожарные.
- К нам обратились 16 октября. Связи с ним уже не было. На протяжении четырех дней от спасателей выезжало на поиски три человека, также поиском занимались волонтеры и пожарные. Нашли его сегодня около болота без признаков жизни. Площадь лесного массива там небольшая, но кругом болото. Пути рядом: когда проезжает поезд, его хорошо слышно. Почему он не смог выйти на "шум", предстоит высянить, - рассказал руководитель спасательной службы Дмитрий Санакоев.