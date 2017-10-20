В Череповецком районе грибника, который пропал в субботу, нашли погибшим

Череповчанина Олега Кадина, который 14 октября ушел в лес и не вернулся, сегодня нашли мертвым.

В минувшую субботу 51-летний мужчина отправился в лес за грибами у деревни Верхний Двор в Кадуйском районе и заблудился. Сначала родственники попытались найти его сами. Мужчина был на связи, однако самостоятельно найти его не удалось. К поиску подключились волонтеры, спасатели и пожарные.