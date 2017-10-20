Жительница Сокола зарабатывала на внесении ложных сведений в налоговую инспекцию

20.10.2017 [Общество]

Жительница Сокола получала деньги за то, что числилась директором разных фирм. Теперь ее будут судить.

В июне 2016 года 36-летняя женщина предоставила свой паспорт в налоговую с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что она является учредителем и директором ООО «АСТРА». Эта фирма находится в поселке Федотово Вологодского района. Позже оказалось, что женщина является подставным лицом, настоящий владелец фирмы заплатил ей 10 000 рублей за то, чтобы она числилась директором фирмы.

«15.07.2017 в МИФНС России № 11 по Вологодской области в ЕГРЮЛ внесены сведения о том, что обвиняемая является учредителем и директором указанной коммерческой организации. Аналогичные действия были совершены жительницей города Сокола по просьбе гражданина для внесения в ЕГРЮЛ сведений об ООО «ОЛМА», за что ею также было получено денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

По данным из открытых источников, обе фирмы, директором и учредителем которых числится женщина, занимаются строительством:

Скриншот с сайта www.rusprofile.ru

Заместитель прокурора Вологодского района утвердил обвинительное заключение в отношении женщины. Уголовное дело направлено в суд.

Тэги: бизнес, нарушения
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