В Вологде 57-летний мужчина убил своего брата во время пьянки
В Вологде будут судить мужчину, который ударил своего брата ножом и оставил истекать кровью.
По версии следствия, мужчины поссорились 30 июля, выпивая в квартире. Старший брат в ходе конфликта взял на кухне нож и ударил им брата, после чего ушел, оставив родственника истекать кровью в кресле. Тот вскоре умер.
В ходе расследования преступления были найдены очевидцы, которые видели мужчину выходящим из подъезда с ножом в руке и следами крови. Свою причастность к убийству мужчина на следствии отрицал.
«После предъявления всех собранных в отношении арестованного данных он признал свою причастность к смерти брата, но придерживался версии причинения ему ранения по собственной неосторожности. Следствием собрана достаточная доказательственная база о совершении умышленного убийства, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - пояснили в следственного комитете РФ по Вологодской области.