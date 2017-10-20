В Вологде 57-летний мужчина убил своего брата во время пьянки

20.10.2017 [Происшествия]

В Вологде будут судить мужчину, который ударил своего брата ножом и оставил истекать кровью.

По версии следствия, мужчины поссорились 30 июля, выпивая в квартире. Старший брат в ходе конфликта взял на кухне нож и ударил им брата, после чего ушел, оставив родственника истекать кровью в кресле. Тот вскоре умер.

В ходе расследования преступления были найдены очевидцы, которые видели мужчину выходящим из подъезда с ножом в руке и следами крови. Свою причастность к убийству мужчина на следствии отрицал.

«После предъявления всех собранных в отношении арестованного данных он признал свою причастность к смерти брата, но придерживался версии причинения ему ранения по собственной неосторожности. Следствием собрана достаточная доказательственная база о совершении умышленного убийства, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - пояснили в следственного комитете РФ по Вологодской области.

Тэги: убийство
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