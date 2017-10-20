В Вологде 57-летний мужчина убил своего брата во время пьянки

В Вологде будут судить мужчину, который ударил своего брата ножом и оставил истекать кровью.

По версии следствия, мужчины поссорились 30 июля, выпивая в квартире. Старший брат в ходе конфликта взял на кухне нож и ударил им брата, после чего ушел, оставив родственника истекать кровью в кресле. Тот вскоре умер.

В ходе расследования преступления были найдены очевидцы, которые видели мужчину выходящим из подъезда с ножом в руке и следами крови. Свою причастность к убийству мужчина на следствии отрицал.